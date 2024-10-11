Осиротевшего медвежонка с базы вахтовиков могут забрать в Москву или Подмосковье

На базе вахтовиков на Камчатке выживает осиротевший медвежонок, который остался без матери. После того, как кадры с ним и информация распространились, животное хотят забрать себе соответствующие центры в Москве или Подмосковье, пишет Telegram-канал Amur Mash.
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