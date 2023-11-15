Кипящий Ближний Восток

Сергей Федотов Чё эт? 😀Вы ж вон не молчите и ничего, прокатывает😜 Мне, мой друг глубоко фиолетово за кого я могу сойти перед некоторыми интернет-туловищами. Но вот когда они, эти туловища нервничают(ну как вы, к примеру) мне это нравится😊 И ещё, любезный друг. Я могу ответить только за свои слова. За то, что вы подумали, увы, я ответить не могу😆

Дмитрий Пузанов Я не молчу, потому что не говорю глупостей. А вы, не зная истории взаимоотношений палестинцев и Израиля, пытаетесь делать выводы. "Напали на Израиль"! Прямо вот так злонамеренно и беспричинно напали на белый и пушистый Израиль, хе-хе. Вам, конечно, тоже не возбраняется говорить и писать. Продолжайте в том же духе, ежели желаете. Но за умного не сойдёте.