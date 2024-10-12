Депутат Воронежской облдумы погиб в ДТП

Евгений Гапоненко был заместителем председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Генеральный директор одного из крупнейших воронежских производителей плодов и ягод "Острогожсксадпитомник", депутат Евгений Гапоненко погиб в аварии.
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