Депутат Воронежской облдумы погиб в ДТП

Евгений Гапоненко был заместителем председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Генеральный директор одного из крупнейших воронежских производителей плодов и ягод "Острогожсксадпитомник", депутат Евгений Гапоненко погиб в аварии.