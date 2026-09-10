Путин начал трехдневный визит в Индию для участия в саммите БРИКС

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября, ФедералПресс. Владимир Путин прибыл в Нью-Дели. Рабочая поездка продлится три дня – с 11 по 13 сентября.
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