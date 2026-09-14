Александр Розенбаум объяснил, почему не пишет песни о СВО, чтобы избежать публицистики в творчестве. Несмотря на это, за последнее время он создал несколько произведений о войне.
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