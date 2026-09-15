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Царьград

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Путин поручил стабилизировать рынок топлива в России

Путин поручил стабилизировать рынок топлива в России

В Санкт-Петербурге АЗС столкнулись с очередями из-за логистических задержек и повышенного спроса. Владимир Путин 28 июня поручил принять меры для стабилизации топливного рынка.

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