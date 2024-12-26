«Бездарности играются на народные деньги»: Садальский в пух и прах разнес премьеру «Небриллиантовой руки» с Киркоровым, Алсу и другими

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Avia.pro - СМИ Пожалуй, Новый год не обходится без одного: канал ТНТ ежегодно врывается в праздничную программу с "осовремененной классикой".

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Комментарии
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Анатолий Витушкин
Эти противные фокусы бездарей стали следствием изъятия под диктовку иноспециалистов из конституции понятия идеологии. В стране  некому отслеживать примитивизм и халтуру в театрах, киностудиях, телевидении и книгопечатании, министерство культуры культурой, в большом смысле этого понятия, не занимается, ограничившись выставками картин. Проблему некому поднять и поставить на необходимый стране курс.
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11 час.
владимир рябченко
Извращенцы замахнулись на самое святое... на классику
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10 час.
Ольга Кожемякина
Чиновники из министерства культуры должны понести уголовное наказание за... плагиат, за необдуманное растрачивание бюджетных средств (а может вполне обдуманное и цель его: создание напряженности в стране, которую они ненавидят - тогда это уже предательство)! Ах, такого закона нет?! Уважаемая дума примите такой Закон: нельзя классику поганить и извращать. Думаю, что такие фильмы, как С легким паром, Бриллиантовая рука, А зори здесь тихие и многие другие советские талантливейшие фильмы с участием талантливейших актеров - это классика.
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2 час.

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