«Бездарности играются на народные деньги»: Садальский в пух и прах разнес премьеру «Небриллиантовой руки» с Киркоровым, Алсу и другими

Эти противные фокусы бездарей стали следствием изъятия под диктовку иноспециалистов из конституции понятия идеологии. В стране некому отслеживать примитивизм и халтуру в театрах, киностудиях, телевидении и книгопечатании, министерство культуры культурой, в большом смысле этого понятия, не занимается, ограничившись выставками картин. Проблему некому поднять и поставить на необходимый стране курс.

Ольга Кожемякина

Чиновники из министерства культуры должны понести уголовное наказание за... плагиат, за необдуманное растрачивание бюджетных средств (а может вполне обдуманное и цель его: создание напряженности в стране, которую они ненавидят - тогда это уже предательство)! Ах, такого закона нет?! Уважаемая дума примите такой Закон: нельзя классику поганить и извращать. Думаю, что такие фильмы, как С легким паром, Бриллиантовая рука, А зори здесь тихие и многие другие советские талантливейшие фильмы с участием талантливейших актеров - это классика.