Скрытый сахарный диабет: признаки и профилактика

Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна

Всё враньё. Диетологи. Выкачивание денег. У меня Диабет 2ого типа с 55 лет.Сейчас мне 87 лет. Ни каких диет. Сахар не употребляю, это единственное от чего отказалась.Остальное употребляю в пищу по желанию. Ни отчего не отказываюсь. К ВРАЧАМ НЕ ХОЖУ. Принципиально. Потому что врач сказала, - теперь вам с нами дружить придётся, и указала на карман. Я положила, конечно, но больше ни ногой. И не потому что я жадная, а потому что дорожу временем на бессмысленные походы к врачам.