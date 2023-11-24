Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

98 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Признаны! Ну и что? Им по барабану! Наворовались в России и всем привет! Нужно сегодняшних с двойным гражданством чис...Минюст включил в ...
  • Иван Иванов
    больше делать нечего.....Депутат предложил...
  • виктор сапожков
    А куда выбрасывать снег с участка? Глупый вопрос.Дачникам грозят ш...

Скрытый сахарный диабет: признаки и профилактика

Скрытый сахарный диабет: признаки и профилактика

Россия. Москва. Проверки уровня сахара в крови при помощи глюкометра (иллюстрация). В принятый бюджет на 2023–2025 годы так и не включили дополнительное финансирование для больных диабетом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
Всё враньё. Диетологи. Выкачивание денег. У меня Диабет 2ого типа с 55 лет.Сейчас мне 87 лет. Ни каких диет. Сахар не употребляю, это единственное от чего отказалась.Остальное употребляю в пищу по желанию. Ни отчего не отказываюсь. К ВРАЧАМ НЕ ХОЖУ. Принципиально. Потому что врач сказала, - теперь вам с нами дружить придётся, и указала на карман. Я положила, конечно, но больше ни ногой. И не потому что я жадная, а потому что дорожу временем на бессмысленные походы к врачам.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх