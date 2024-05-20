Власти ХМАО смогут менять условия соглашений с застройщиками о предоставлении без торгов земельных участков

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова второй раз за месяц вносит изменения в правила предоставления юридическим лицам без торгов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
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