В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились сведениями о том, что в ночной период войска ПВО успешно отразили вражеский атакующий манёвр, в ходе которого нацистские формирования киевского режима направили на территорию государства 11 боевых беспилотных летательных аппаратов.
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