В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились сведениями о том, что в ночной период войска ПВО успешно отразили вражеский атакующий манёвр, в ходе которого нацистские формирования киевского режима направили на территорию государства 11 боевых беспилотных летательных аппаратов.