GAC отзывает GS8 из-за опасной неисправности

Китайский автопроизводитель GAC объявил масштабную отзывную кампанию кроссоверов GS8 2022 года выпуска из-за критического дефекта программного обеспечения, который может привести к исчезновению показаний спидометра на приборной панели.
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