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В Карагандинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Должник"

В Карагандинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Должник"

Уважаемые жители и гости Карагандинской области Департаментом полиции области, в целях неотвратимости наказания и усиления контроля за исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях, в период с 07 по 30 июня текущего года, проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер» «(Должник)», сообщает редакция сайта ekaraganda  В рамках мероприятия сотрудники полиции совместно с судебными исполнителями проведут ряд мероприятий, направленных на взыскание неоплаченных, в установленные законодательством сроки, административных штрафов, путем посещения должников по месту жительства и месту работы, при этом в отношении злостных неплательщиков будут приниматься меры принудительного исполнения вплоть до изъятия имущества и наложения ареста.

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