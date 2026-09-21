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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Роналду – лучший игрок Португалии в истории, не может быть вопроса, заслуживает ли он вызова в сборную. Никто не скажет, чтобы Месси больше не вызывали». Журналист Лопеш о 41-летнем форварде

Португальский журналист Жоау Лопеш высказался о спорах вокруг вызова 41-летнего нападающего « Аль-Насра » Криштиану Роналду в сборную Португалии .

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