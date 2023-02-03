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Кристина Резцова: «Даже если нас не допустят в следующем сезоне до Кубка мира, внутри нынешних соревнований мы с каждым годом будем расти»

Двукратный призер Олимпиады-2022 по биатлону Кристина Резцова оценила уровень российских стартов в текущем сезоне.

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