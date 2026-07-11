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Закон, порядок, государство

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Оперативники УЭБиПК МВД Северной Осетии и налоговая служба пресекли уклонение от уплаты налогов на 40 млн рублей

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания совместно с УФНС России по РСО-Алания в ходе проведения совместной проверки выявлен факт уклонения от уплаты налогов руководством сельскохозяйственного производственного кооператива.

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