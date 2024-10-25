Пьяный ямалец бросил в полицейского банку

На Ямале суд приговорил к штрафу мужчину, который, будучи пьяным, бросил банку в полицейского. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, инцидент случился 24 февраля 2024 года в селе Аксарка Приуральского района.