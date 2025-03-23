"Теперь слушай про русских. Эти вообще…": Турок разоткровенничался с туристом, не зная, что тот из России

ВЖ Ванька Жуков Прилетел на Дальний после столицы в прошлом веке. В Москве запомнилась на Пушкинской пожилая кассирша, сейчас таких не встретить, с Беломором в зубах при рельефной, звонкой кассе. Покупатели тщательно пересчитавали копейки сдачи. Тогда это была норма. В Петропавловске не глядя ссыпали мелочь в карман, а пиво брали ящиками, не мелочились. Водку считали не на бутылки, а на литры.

Олег Орлов А точно покупающий ковер был русским? Может инденер, учитель или конструктор? Или просто из России..Коих и у нас много... И не из средней азии вовсе... А другие деклассированные элементы...в принципе любой национальности, хоть цыгане, хоть какие нибудь бандиты.других национальностей многонациональной России..