Царьград Фото: Davide Bonaldo/Globallookpress Турок разоткровенничался с туристом, не зная, что тот из России, и наговорил лишнего: "Теперь слушай про русских.
"Теперь слушай про русских. Эти вообще…": Турок разоткровенничался с туристом, не зная, что тот из России
Комментарии
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Ванька Жуков
Прилетел на Дальний после столицы в прошлом веке. В Москве запомнилась на Пушкинской пожилая кассирша, сейчас таких не встретить, с Беломором в зубах при рельефной, звонкой кассе. Покупатели тщательно пересчитавали копейки сдачи. Тогда это была норма. В Петропавловске не глядя ссыпали мелочь в карман, а пиво брали ящиками, не мелочились. Водку считали не на бутылки, а на литры.
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18 час.
Олег Орлов
А точно покупающий ковер был русским? Может инденер, учитель или конструктор? Или просто из России..Коих и у нас много... И не из средней азии вовсе... А другие деклассированные элементы...в принципе любой национальности, хоть цыгане, хоть какие нибудь бандиты.других национальностей многонациональной России..
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6 час.
Людмила Редько
Все южане живущие в курортной зоне хитрые и жадные. Братушки, кстати, тоже. И кубаноиды
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2 час.
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