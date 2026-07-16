Как я построила маршрут по трем странам Латинской Америки и уложилась в бюджет

Возвращаясь из большого путешествия, всегда испытываешь странное чувство. Вроде бы ты дома, в привычной обстановке, но мысли все еще блуждают где-то между горными серпантинами Эквадора и заснеженными проспектами Буэнос-Айреса.
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