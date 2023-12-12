SpaceX отложила новый запуск космической ракеты Falcon Heavy на один день

Запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy с многоразовым беспилотным космопланом X-37B Космических сил США, который планировался в понедельник по московскому времени, перенесен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.