1000 суток в космосе: Россиянин Олег Кононенко установил новый мировой рекорд на орбите

На Землю он вернется в сентябре. «Сегодня, 5 июня, в 00:00:20 по московскому времени космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов», - говорится в сообщении пресс-службы компании.