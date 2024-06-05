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1000 суток в космосе: Россиянин Олег Кононенко установил новый мировой рекорд на орбите

1000 суток в космосе: Россиянин Олег Кононенко установил новый мировой рекорд на орбите

На Землю он вернется в сентябре. «Сегодня, 5 июня, в 00:00:20 по московскому времени космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

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