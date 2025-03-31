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Расчеты пушек «Гиацинт-С» уничтожили гаубицу М777 и пункт управления дронами ВСУ

Расчеты пушек «Гиацинт-С» уничтожили гаубицу М777 и пункт управления дронами ВСУ

Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гиацинт-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированную гаубицу М777 американского производства, радиолокационную станцию (РЛС), пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и живую силу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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