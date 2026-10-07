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Царьград

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В Краснодаре 63 подстанции обесточены из-за аварии на ЛЭП

В Краснодаре 63 подстанции обесточены из-за аварии на ЛЭП

Днём 7 октября в посёлке Индустриальный Прикубанского округа Краснодара сработала защита на линии 6–10 кВ, что привело к отключению 63 трансформаторных подстанций и обесточиванию почти 30 улиц.

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