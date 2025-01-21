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Петербургский дневник

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Инженерный войска России ждет перевооружение на новейшие средства

Инженерный войска России ждет перевооружение на новейшие средства

Об этом рассказали в Минобороны Инженерные войска ВС РФ перевооружают на новейшие и модернизированные средства, в 2024 году в войска было поставлено свыше 1 800 образцов современной техники, сообщили 21 января в Минобороны РФ.

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