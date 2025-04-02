Самый густой турецкий суп, подать можно вместо ужина. Ароматнее солянки и готовить всего 30 минут

Evgeni Velesik

Суповой набор прокипятить на первой воде, слить навар, накипь. Налить новую воду с киоска "Ключ здоровья", довести до кипения, убавить на минимум, отваривать 1,5 — 2 часа. Тем временем, промываем перловую крупу, ставим на огонь миску с водой, добавляем соль, перловку 1 стакан. Увариваем до раскрытия зерна. Чистим картофель, морковь, лук репчатый. Картофель нарезаем кубиками, морковь тонкими полосками, лук мелкими кубиками! Достаëм с бульона кости, вкладываем приготовленные овощи, варим 25 —30 минут. Отделяем от кости мясо, добавляем в кастрюлю. Берём квашенную капусту, отжимаем, немного режем и кладём в кастрюлю. Солёные огурцы не обязательны. Добавляем сушёные молотые перцы, специи (перец чëрный горошком и молотый, соль по вкусу, сущëную зелень. Суп наваристый, густой, вкус изумительный, сытный! Можно есть как первое блюдо и как основное! Жена просит супчика, я добавляю при разогреве воду, вкуснотень. Хранить в холодильнике в скороварке, в которой варили суп, после остывания на плите. Герметичность крышки кастрюли скороварки гарантировано завтра хранение готового продукта, которого на двоих нам хватает на 5 дней конкретного обеда!