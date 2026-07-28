Кому больней – Wildberries или Киеву: Украина вымаливает воздушное перемирие с Россией у США

Никаких разговоров давить как клопов до последнего.Хорошо бы еще их напалмом полить.

Alexander Ivanovich

Какое - к чертям собачьим - "перемирие"?! Особенно после стольких обманов! Что за танцы на граблях! Это то же, что в апреле 45-го, когда Красная армия подходила к Берлину, дать фашистам месячное "перемирие" чтобы они сил накопили!!!