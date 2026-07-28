Политика как он...
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Политика как она есть

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Кому больней – Wildberries или Киеву: Украина вымаливает воздушное перемирие с Россией у США

Кому больней – Wildberries или Киеву: Украина вымаливает воздушное перемирие с Россией у США

Судя по всему, несмотря на расходящиеся по соцсетям кадры пожаров на складах российского маркетплейса Wildberries, методичное избиение украинских целей Россией гораздо более серьезное (хотя и менее публичное, на Украине жестко и даже жестоко карают за съемки «прилетов»).

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Комментарии
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Михаил Гринжук
Никаких разговоров давить как клопов до последнего.Хорошо бы еще их напалмом полить.
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1 м.
Ураганов Иван
Хрен по всей свинячей морде!!!!!!
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1 м.
Alexander Ivanovich
Какое - к чертям собачьим - &quot;перемирие&quot;?! Особенно после стольких обманов! Что за танцы на граблях! Это то же, что в апреле 45-го, когда Красная армия подходила к Берлину, дать фашистам месячное &quot;перемирие&quot; чтобы они сил накопили!!!
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1 м.