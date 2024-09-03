Жителей Новоаннинского приглашают на памятную акцию, посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом "Мы помним".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Жителей Новоаннинского приглашают на памятную акцию, посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом "Мы помним".