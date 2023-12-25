Празднование дня Святителя Спиридона Тримифунтского несёт особую, предрождественскую радость

Сегодня в нашем Свято-Преображенском скиту Данилова монастыря престольный праздник – Святой Спиридон, рассказал учредитель Царьграда, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев.
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