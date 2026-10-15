Сообщается об очередных военнослужащих из США, получивших ранения на Украине Западные источники сообщают об очередных военнослужащих стран НАТО, получивших тяжелые ранения в результате ударов ВС РФ по целям на Украине.
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