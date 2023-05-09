«Джиро д’Италия». 4-й этап. Гонщики проедут 175 км по маршруту с тремя категорийными подъемами

Гонщики проедут 175 км по маршруту с тремя категорийными подъемами. «Джиро д’Италия» 4-й этап Веноза – озеро Лачено 175 км Профиль/Карта Начало – 13.
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