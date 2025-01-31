Главное военное следственное управление СК России установило факты преступлений украинских националистов в курском селе Русское Поречное и опубликовало кадры допроса боевика 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии