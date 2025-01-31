Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пленный боевик рассказал о казнях жителей Русского Поречного

Пленный боевик рассказал о казнях жителей Русского Поречного

Главное военное следственное управление СК России установило факты преступлений украинских националистов в курском селе Русское Поречное и опубликовало кадры допроса боевика 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

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