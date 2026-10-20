Мошенники стали обманывать россиян под предлогом продажи дешёвых книг. Как пишет ТАСС, аферисты предлагают бумажные издания по очень низким ценам и уверяют, что книги якобы списали со складов.
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