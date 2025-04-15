Почему 15 апреля называют Бесхлебицей: народные традиции дня

В народном календаре 15 апреля отмечается праздник с символичным прозвищем «Тит Ледоруб». Название несет в себе не только церковную память о христианском мученике, но и вековые сельские приметы, отражающие тревоги и надежды простого народа в период смены времен года.
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