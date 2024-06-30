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Все кончено: Байден собственноручно поставил крест на своей карьере после дебатов с Трампом

Все кончено: Байден собственноручно поставил крест на своей карьере после дебатов с Трампом

Америку штормит, ей бы разобраться со своими внутренними делами. Уже даже Международный валютный фонд (МВФ) — структура, очень сильно зависимая от Вашингтона, прямо предупреждает: американский госдолг, который составляет 140% от ВВП страны, может обрушить экономику не только самих Штатов, но и всего мира.

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