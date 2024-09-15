"МЫ ПАХАЛИ": ГЕРОИ СВО ИДУТ В НОВУЮ ЭЛИТУ, НО ИМ НА ХВОСТ СЕЛИ "ТИКТОКЕРЫ"

Игорь Кузнецов

Верна ли пословица «Не место красит человека, а человек место»? И значит ли это , что наши достоинства (почти) не зависят от внешних обстоятельств? Участие кандидата на выборное место как участника СВО не гарантирует что он высоконравственный и неподкупный "бессеребренник", но вероятность что он точно будет "хапугой" намного меньше, чем у того, кто "порох не нюхал". Конечно же и коллективизм - он проявляется на ЛБС.