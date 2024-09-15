Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"МЫ ПАХАЛИ": ГЕРОИ СВО ИДУТ В НОВУЮ ЭЛИТУ, НО ИМ НА ХВОСТ СЕЛИ "ТИКТОКЕРЫ"

"МЫ ПАХАЛИ": ГЕРОИ СВО ИДУТ В НОВУЮ ЭЛИТУ, НО ИМ НА ХВОСТ СЕЛИ "ТИКТОКЕРЫ"

АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев заявил, что из 380 участников СВО, выдвинутых партией на прошедших выборах, мандаты получат 308 человек, то есть 81%.

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Комментарии
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Дмитрий Танцюра
Дмитрон
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3 час.
Игорь Кузнецов
Верна ли пословица «Не место красит человека, а человек место»? И значит ли это , что наши достоинства (почти) не зависят от внешних обстоятельств? Участие кандидата на выборное место как участника СВО не гарантирует что он высоконравственный и неподкупный &quot;бессеребренник&quot;, но вероятность что он точно будет &quot;хапугой&quot; намного меньше, чем у того, кто &quot;порох не нюхал&quot;. Конечно же и коллективизм - он проявляется на ЛБС.
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2 час.
SS
Sergey Stolyarov
Про Роднину, Нарусову, Терешкову прям в глаз, как Сибирский охотник белке.. чтобы шкурку не попортить.. однако.,
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34 мин.

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