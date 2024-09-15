АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев заявил, что из 380 участников СВО, выдвинутых партией на прошедших выборах, мандаты получат 308 человек, то есть 81%.
"МЫ ПАХАЛИ": ГЕРОИ СВО ИДУТ В НОВУЮ ЭЛИТУ, НО ИМ НА ХВОСТ СЕЛИ "ТИКТОКЕРЫ"
Комментарии
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Дмитрий Танцюра
Дмитрон
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3 час.
Игорь Кузнецов
Верна ли пословица «Не место красит человека, а человек место»? И значит ли это , что наши достоинства (почти) не зависят от внешних обстоятельств? Участие кандидата на выборное место как участника СВО не гарантирует что он высоконравственный и неподкупный "бессеребренник", но вероятность что он точно будет "хапугой" намного меньше, чем у того, кто "порох не нюхал". Конечно же и коллективизм - он проявляется на ЛБС.
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2 час.
SS
Sergey Stolyarov
Про Роднину, Нарусову, Терешкову прям в глаз, как Сибирский охотник белке.. чтобы шкурку не попортить.. однако.,
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34 мин.
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