Де Росси покинул пост главного тренера «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси покинул свой пост. «Решение клуба принято в интересах команды, чтобы как можно скорее вернуться на желаемый путь, учитывая, что сезон ещё находится на ранней стадии», — говорится в сообщении.