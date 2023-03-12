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Ефременкова собирается потратить деньги покойной бабушки на православные кресты близнецам

Ефременкова собирается потратить деньги покойной бабушки на православные кресты близнецам

Участница телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова тяжело переживает смерть любимой бабушки. Девушка планирует приобрести своим детям православные кресты на деньги родственницы.

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