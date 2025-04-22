Немцам советуют отказаться от опоры на США и готовиться к войне с Россией уже в 2027 году

Немецкое издание Welt am Sonntag публикует колонку британского военного эксперта Эда Арнольда из аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), который советует Германии готовиться к войне с Россией в 2027 году.
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