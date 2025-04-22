Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

740 подписчиков

Немцам советуют отказаться от опоры на США и готовиться к войне с Россией уже в 2027 году

Немцам советуют отказаться от опоры на США и готовиться к войне с Россией уже в 2027 году

Немецкое издание Welt am Sonntag публикует колонку британского военного эксперта Эда Арнольда из аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), который советует Германии готовиться к войне с Россией в 2027 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх