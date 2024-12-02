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«Ред Булл» не рассматривает Колапинто, Аджар близок к переходу в «РБ» (Speedcafe)

Пилот «Уильямса» Франко Колапинто, интерес к которому проявляли «Ред Булл» и «Альпин», не будет выступать в «Формуле-1» в следующем году, сообщает Speedcafe.

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