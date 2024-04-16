Axios: Демократы США допустили возможность раздельной помощи Киеву и Тель-Авиву

Конгрессмены от партии демократов выразили возмущение в связи с предложенными спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном проектами по оказанию раздельной помощи Киеву и Тель-Авиву, однако инициативу все равно приняли.
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