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CNN узнал о помолвке основателя Amazon Безоса и журналистки Санчес

CNN узнал о помолвке основателя Amazon Безоса и журналистки Санчес

Основатель Amazon Джефф Безос собрался жениться на своей партнерше, журналистке Лорен Санчес. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

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