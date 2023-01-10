Как войну назовешь, такой она и будет

Как говорится, И если даже Юрий Подоляка стал о чем-то догадываться, то что можно сказать о патриотах и либералах? А ничего, ведь они в основной массе и не задаются вопросом, что же в действительности происходит и откуда у всего растут ноги.
Как говорится, И если даже Юрий Подоляка стал о чем-то догадываться, то что можно сказать о патриотах и либералах? А ничего, ведь они в основной массе и не задаются вопросом, что же в действительности происходит и откуда у всего растут ноги.
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