Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Нижегородской области

t.me/Приволжская транспортная прокуратура Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Van’s RV-7 в районе населенного пункта Новоликеево в Нижегородской области, сообщили в региональном главке МЧС.
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