Обязанности и риски: почему важно доверять информационную безопасность профессионалам

В современном цифровом мире информация стала одним из самых ценных активов. Ее утечка, повреждение или неправомерное использование могут привести к серьезным финансовым потерям, репутационным рискам и юридическим последствиям для бизнеса любого размера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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