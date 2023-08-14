Военное обозрение

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«Первое появление БТР Rosomak на фронте»: в польском издании «заметили» уничтожение машины «национальной гордости» на Украине

«Первое появление БТР Rosomak на фронте»: в польском издании «заметили» уничтожение машины «национальной гордости» на Украине

Киевский режим, закупив польские БТР Rosomak, ожидал поступления очередного «чудо-оружия», способного «расправиться» с российскими войсками.

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Комментарии
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Борис Цыперсон
Будет гореть не хуже остальных.
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16 час.
Александр Лагуткин
Там этих &quot;чудес&quot; полным полно. И все неплохо горят!
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12 час.

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