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Sherrod Brown Raises Massive Amount

“Sen. Sherrod Brown’s (D-OH) campaign says it raised $30.6 million in the third quarter, a massive figure that could help Democrats blunt the spending disparity with GOP outside groups in the Buckeye State,” Punchbowl News reports.

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