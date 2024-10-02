Sherrod Brown Raises Massive Amount

“Sen. Sherrod Brown’s (D-OH) campaign says it raised $30.6 million in the third quarter, a massive figure that could help Democrats blunt the spending disparity with GOP outside groups in the Buckeye State,” Punchbowl News reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)