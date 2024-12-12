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Обыски прошли у последователей украинской секты

Обыски прошли у последователей украинской секты

Эксклюзивные кадры ликвидации в столице и Подмосковье религиозной секты «Аллатра»*. Организация существовала под контролем спецслужб Соединенных Штатов и Украины, и по большому счету ничего религиозного в ней не было.

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