Московская биржа возобновила утренние торги 27 января 2025 года. На открытии индекс IMOEX2 упал на 1,48% до 2 154,99 пункта, но в 07:10 снизился до 2 166,44 пункта, замедлив падение до 0,96%.
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