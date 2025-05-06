В Пулково сели 11 самолетов, развернувшиеся у Москвы из-за атаки БПЛА. Столичный регион утром 6 мая пытались атаковать дроны ВСУ.
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В Пулково сели 11 самолетов, развернувшиеся у Москвы из-за атаки БПЛА. Столичный регион утром 6 мая пытались атаковать дроны ВСУ.