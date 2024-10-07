Форварды «Коламбуса» Воронков и Дженнер могут пропустить несколько месяцев из-за травм (Аарон Порцлайн)

Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл не ожидает скорого возвращения обоих форвардов. Дженнер получил травму на тренировке в пятницу, Воронков – во время выставочного матча против «Питтсбурга» в четверг.
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