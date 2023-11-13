Министерство обороны РФ вручило награды сотрудникам Народного фронта Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноября, ФедералПресс. Медалью Министерства обороны РФ наградили сотрудников Народного фронта Челябинской области за активное участие в организации сбора и предоставлении гуманитарной помощи для военнослужащих Российской армии.
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