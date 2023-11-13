ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

8 подписчиков

Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Министерство обороны РФ вручило награды сотрудникам Народного фронта Челябинской области

Министерство обороны РФ вручило награды сотрудникам Народного фронта Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноября, ФедералПресс. Медалью Министерства обороны РФ наградили сотрудников Народного фронта Челябинской области за активное участие в организации сбора и предоставлении гуманитарной помощи для военнослужащих Российской армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх